¼ý³Ï¤Î½©¤ò·Þ¤¨²£¼ê»Ô¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦¤Î¼ý³Ï¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤Ï¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ø¤Î½Ð²Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ð¤æ¤¤Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æº£Ç¯¤â¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¡£¥êー¥¹¥ê¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇò¥ï¥¤¥óÍÑ¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£²£¼ê»ÔÂç¿¹Ä®¤Ç¤Ï¹ñÆâÂç¼ê¤Î¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ー¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤È·ÀÌó¤·¡¢4¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬¤ª¤è¤½2.5¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÈª¤ÇºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤·¤¿µ¤¸õ¤ò