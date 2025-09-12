?最強の敵?の次の敵は?秀才ボクサー?だ。ボクシングのスーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）と契約する米大手プロモーター、トップランク社のボブ・アラムＣＥＯ（９３）が１２日、名古屋市内で報道陣の取材に応じ、井上がＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）との防衛戦（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）に勝利すれば、１２月にサウジアラビア・リヤドでＷＢＣ同級１位アラン