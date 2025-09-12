CLAN QUEEN¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö2nd ONE MAN TOUR "NEBULA"¡×¤¬¡¢8·î23Æü¤ËKT Zepp Yokohama¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÁÔÀä¤Ê½ªËë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEBULA¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸Ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÆâ¾ÊÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆËµ´Ñ¼Ô¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬