9月10日、トランプ大統領に近い保守系の政治活動家、チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡した。これはアメリカ社会を覆う政治的暴力の新たな連鎖の象徴であり、国全体が「奈落の縁」にあることを改めて突きつけている。アメリカにおける政治的暴力は決して新しいものではない。リンカーン、ガーフィールド、マッキンリー、ケネディ大統領の暗殺は、国の歩みを大きく変えた。セオドア・ルーズベルトとロナルド・レーガンもまた、頭