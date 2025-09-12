ドル円一時１４７．８１レベル、全般に円売り優勢に＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円に買いが入り、本日高値を147.81レベルに更新している。クロス円も買われており、円安の動きとなっている。ユーロ円は173.38レベル、ポンド円は200.17レベルに高値を伸ばしている。 USD/JPY147.76EUR/PY173.36GBP/JPY200.14