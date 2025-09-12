元外貨問題担当官・行天豊雄氏 円安によるインフレリスクに日銀は警戒すべき 日本の金利が低すぎるのは事実だ それが円安を招いているのは否定できない このまま続けばインフレ加速の恐れがあり、日銀は真剣に考慮すべきだ 歴史的に見ても円は依然として弱すぎる ここから円が大幅に強くなるべきでない理由はない