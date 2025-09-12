news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¡ÈÊÝ¸±¶âÁÀ¤¤¡É¤ÎÊü²Ð¤« 3¿ÍÂáÊá²áµî¤ËÀÄ¿¹¤ä²¬»³¤Ç¤â¡Ä¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þ¤ª¤è¤½3Ç¯Á°¤ËÁ´¾Æ¤·¤¿´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¸ÅÌ±²È¡£Åö½é¡¢¾ÃËÉ¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¡ÖÉÔÌÀ¡×¤È¤·¤Æ½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¡¢»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¡£²È¤Î»ý¤Á¼ç¤é¤¬¼«¤éÊü²Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤Î°ðÍÕ´²ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57ºÐ¡Ë¡£´²ÍÆµ¿