¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 9·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ønon-no¡Ù¡Ê°Ê²¼¥Î¥ó¥Î¡Ë11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë¡¢LE SSERAFIM¤ÎHONG EUNCHAE¡ÊÁý´©¡Ë¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊÆÃÊÌÈÇ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£¡Ú²èÁü¡ÛÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¡§½Ð¸ý²Æ´õ ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌöÃæ¤Î¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡£¤È¤Ó¤­¤ê¤Î¾Ð´é¤È¡¢¥Üー¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÎÈ®Ñï¤È¤·¤¿½©¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª