Apple TV+¤ÏÂè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç·×14ºîÉÊ¡¦¹ç·×81¤ÎÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¡ªÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìº£Ç¯ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë27ÉôÌç¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç»Ë¾åºÇÂ¿23¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ËÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡ª¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢Âè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Î¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö¡§9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ï¤Ë³«ºÅ¡£