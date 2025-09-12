（台北中央社）12日の台湾株式市場で、加権指数の終値は前日比258.93ポイント（1.03％）高の2万5474.64だった。5日連続で最高値を更新した。米ニューヨーク株式市場の主要3指数がいずれも史上最高値を更新した流れを受けた。台湾株式市場ではメモリー関連銘柄が急伸した。主力株は台湾積体電路製造（TSMC）が前日比1.61％高、終値として過去最高の1260台湾元（約6144円）を付けた他、鴻海（ホンハイ）精密工業は1.40％高、聯発科技