À¤³¦²¦¼Ô¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¤­¡¢º£²Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï£´°Ì¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥ê¡¼»á¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÊªÂ­¤ê¤Ê¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼