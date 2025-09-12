JRA¤Ï12Æü¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó²¦¹ñ¤Î¥¤¥µ¡¦¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ë¥«¥ê¥Õ¥¡ÅÂ²¼¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢20Æü¤ÎÃæ»³11R¡¦¤Ê¤¬¤Ä¤­S¡Ê¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¢¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹Ì¾¤ò¡Ö¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó²¦¹ñ¥¤¥µ¡¦¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ë¥«¥ê¥Õ¥¡ÅÂ²¼¸æÍè¾ìµ­Ç°¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤¬¤Ä¤­S¤ÏºòÇ¯¤Þ¤ÇÃæ»³¥À¡¼¥È1200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤È¤·¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£