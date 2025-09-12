¡Ê¾åÃÊº¸¤«¤é¡ËÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¡Ê²¼ÃÊº¸¤«¤é¡Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ï12Æü¡¢5¿Í¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤¬Í­ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£13Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤È¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Íè½µ¤Ë¤âµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤âÍè½µÃæ¤Ë²ñ¸«¤¹¤ë¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´