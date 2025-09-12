ヤクルトは１２日、今季の登板機会がないためピーター・ランバート投手が同日、米国に帰国したことを発表した。ランバートは、球団を通じて「スワローズファンの皆さん、今シーズン応援ありがとうございました。たくさんの方々のおかげで日本での生活が素晴らしいものとなりました。結果として多くの試合には勝てませんでしたが満員の神宮球場でプレーできた事はとても楽しかったです」とコメントした。来日１年目の今季は２