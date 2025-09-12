¡Ö2025 Æü´Ú²Î²¦Àï¡×¡ÊC¡ËCREA STUDIO¡¢MBN¡¢¸½Ìò²Î²¦ JAPAN À½ºî°Ñ°÷²ñ BSÆü¥Æ¥ì²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø2025 Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤¬¡¢9·î14Æü¡Ê¸á¸å£´»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ø¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎTOP7¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ø¸½Ìò²Î²¦2¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎTOP7¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2025 Æü´Ú²Î²¦Àï¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È9·î14Æü¤«¤é¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø2025 Æü´Ú²Î