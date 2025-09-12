「いつでも簡単！ながら腹筋のやり方！！Asherahメソッド健康美法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、誰でも手軽にできる腹筋エクササイズについて熱く語った。 片岡氏は「私がいつもやっている腹筋をお伝えしたいと思うんですが」と前置きし、自宅で椅子に座ったままできるという独自の腹筋法を披露。お腹を縮めつつ足を上げ伸ばす動作に呼吸を合わせることがポイント