¥¢¥Ã¥±¥·¥½¥¦¡Ê¥Ê¥Ç¥·¥³ÌÜ¥Ò¥æ²Ê¡Ë ÀäÌÇ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë´õ¾¯¤Ê¿¢Êª¡¦¥¢¥Ã¥±¥·¥½¥¦¤¬²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¤Ç³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÝÁ´ÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥Ã¥±¥·¥½¥¦¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬12Æü¡¢Àõ¸ý»Ô´óÅçÄ®¤Î¼«À¸ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢³«²Ö¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ö¤Ó¤é¤¬Âà²½¤·ÆÈÆÃ¤Ê·Á¤Î¥¢¥Ã¥±¥·¥½¥¦¡£º£¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Ç¤¹¡£ ½©¤ÎÉ÷¤¬¿á¤­»Ï¤á¤ë¤È½ù¡¹¤ËÀÖ¤¯¿§¤Å¤­¡¢ÎãÇ¯¤Ç¤Ï10·îÃæ½Ü¤´¤í¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥ó¥´¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£