¡Ö¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡×¤È¡¢¿·´¶³Ð¿ËÈþÍÆ¥¸¥§¥ë¡Ömou¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÈ¯É½¡£ ¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡¿mou¡Ö¥³¥é¥ÜÈþÍÆ¥»¥Ã¥È¡×  ¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¡Ú¹¤¤Ì¤±ÃË»Ò·×²è¡Ûmou¥¹¥Ô¥­¥å¡¼¥ëÈþÍÆ±Õ¡ß¥É¥¤¥ÄÀ½¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)17:00¡Á²Á³Ê¡§ ÄÌ¾ï¥»¥Ã¥È²Á³Ê 23,200±ß(ÀÇ¹þ)¢ª ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆÃÊÌ²Á³Ê 19,800±ß(ÀÇ¹þ)ÆâÍÆ¡§ ¥À¡¼¥Þ¥í