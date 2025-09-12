2026年2月9日より上演される舞台『ピーターとアリス』の出演者が決定。古川琴音が不思議の国のアリス役、青木柚がピーター・パン役を務めることが発表された。【写真】舞台『ピーターとアリス』ティザービジュアル本作は、トニー賞やオリヴィエ賞で数々の受賞歴を持つマイケル・グランデージの演出により、2013年にロンドン・ウエストエンドで初演された。脚本は、世界を熱狂させたミュージカル『ムーラン・ルージュ！』や映画