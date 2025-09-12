BIGLOBEは、2025年11月29日(土)にモーターランド三河(愛知県新城市)において、リアルとバーチャルのレース体験を同時にできるイベント「リアルとバーチャルのダブルレーサー体験会 Vol.2 powered by BIGLOBE」を開催します。 BIGLOBE「リアルとバーチャルのダブルレーサー体験会 Vol.2 powered by BIGLOBE」 BIGLOBEは、2025年11月29日(土)にモーターランド三河(愛知県新城市)において、リアルとバーチャルのレー