「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）秋場所の懸賞状況が１２日、担当者から説明された。現在の予定総本数は３１０８本で、今年初場所の２９５５本を上回り、歴代最多となった。個人では大の里３４４本がトップ。近年は個別の力士ではなく「結び」の指名が最多となる傾向だったが、今場所は３２６本にとどまった。大の里が個人で「結び」を上回ったのは、担当者によると異例だという。懸賞を新たにかけるのは１５社