「大渦大賞・Ｇ１」（１３日開幕、鳴門）Ｇ１戦が１３日に開幕する。Ｗドリーム第１弾となる初日メインの１２Ｒドリーム戦の１号艇は池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝だ。手にした５８号機は前節の優出エンジン。「合っている感じはしなかった」と、前検の手応えはまだ途上の域だったが、当地では２０１２年、２０２１年の当大会を制しており、実績を残している。しっかりと態勢を整えてイン速攻でシリーズに弾みを付