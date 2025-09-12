「大渦大賞・Ｇ１」（１３日開幕、鳴門）鳴門でＧ１優勝（２０２３年２月四国地区選）の実績がある中村日向（２６）＝香川・１２２期・Ａ１＝が、２連対率４０％台の良機をゲットした。「回転が上がっていなくてペラ調整はした。この方が手応えは良かった。本体は良さそうなのでペラ調整に集中する」と相棒の確かさは感じ取る。今年はＶ６と好調ぶりが光る香川の若武者が実績を残す水面で、しっかりと機力を引き出して初日か