13日(土)は日本海を低気圧が通過し、全国的に雨の降りやすい天気になりそうです。13日(土)午前9時の予想天気図です。朝鮮半島の西付近に低気圧があり、東へと進むでしょう。東西に前線がのびています。14日(日)午前9時の予想天気図では、低気圧の中心は千島付近に達し、日本海から大陸へと前線がのびています。日本海を進む低気圧や前線に向かって、さらに日本の南海上にある高気圧の時計回りの風によって、日本列島には暖かく湿っ