ソフトバンクは、9月19日に発売する「iPhone 17」シリーズおよび「iPhone Air」について、ソフトバンクオンラインショップでの本体価格や、新トクするサポート適用時の支払い条件などを発表した。 「iPhone 17」、「iPhone 17 Pro」、「iPhone 17 Pro Max」、「iPhone Air」を「新トクするサポート＋（特典B）」で購入し、同特典を利用する際の特典利用料は2万2000円。特典利用料は9月12日時点の料金で