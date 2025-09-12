大気の状態が不安定となった１２日の西日本。京都府舞鶴市では大雨で道路が一時、冠水しました。１２日午後０時４０分ごろ、舞鶴市内を走っていた車のドライブレコーダーが撮影した映像では、歩道と車道の境目が分からないほど水があふれ、対向車が通るたびに波が立っているのがわかります。舞鶴市では１２日正午ごろからの１時間に、６５ミリの非常に激しい雨が降り、国道とその周辺が冠水しました。市によりますと、短時