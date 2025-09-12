大相撲の幕内・御嶽海（出羽海）の母・マルガリータさんが亡くなったことが１２日、分かった。５５歳だった。御嶽海の師匠の出羽海親方（元幕内・小城ノ花）によると、御嶽海は実家のある長野に戻ったといい、秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）には出場するという。