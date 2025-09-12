元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみが１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして出演。過去の炎上騒動について、正直な思いを明かした。この日、過去のスキャンダルについて「文春砲と言えば」と話を振られた峯岸は「ミス文春…」と自虐的コメントを口にした。「前回、４年前に出演させていただいた時もちょうど生放送の日の夜に今の夫との交際が出る日で」と２０２１