ヤクルトは12日、ピーター・ランバート投手（28）が米国に帰国したと発表した。加入1年目の今季はローテーションの一角を担い、先発陣ではチームトップとなる21試合に先発して3勝11敗、防御率4・26という成績だった。ランバートは球団を通じて、ファンに向けて「今シーズン、応援ありがとうございました。たくさんの方々のおかげで日本での生活が素晴らしいものとなりました。結果として多くの試合には勝てませんでしたが満