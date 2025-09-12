１２日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）に比べて３２銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円４５〜４７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３２銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７３円１１〜１５銭で大方の取引を終えた。