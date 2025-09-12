日本生命からの出向社員が銀行の資料を不正に持ち出し社内で共有していた問題。日本生命は会見で、類似の事案が604件あったと明らかにしました。日本生命赤堀直樹副社長「ご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めまして深くお詫び申し上げます」日本生命では、三菱UFJ銀行に出向していた社員が、銀行の内部資料を不正に持ち出して社内で共有していたことが7月に発覚。金融庁に命じられた社内調査の結果、13人の社員がおよそ6