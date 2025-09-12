女優の大原優乃（２５）が１２日、＠ＡＬｇａｌｌｅｒｙ（東京・代官山）で同日から始まる写真展「わたしをすぎる、きせつ」で会見を開き、報道陣の取材に応じた。大原の芸能活動１５周年を記念した同写真展では、大ファンであるという写真家・今城純氏が切り取った等身大の写真３５点が展示されている。今城氏とのタッグで生み出された空間に大原も感無量だ。「本当にうれしいです。今城さんの写真展は何度も行かせてもら