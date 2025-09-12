タレントの石原良純が１２日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。認知症を患い４日に亡くなった歌手・橋幸夫さん（享年８２）を追悼した。橋さんは５月にアルツハイマー型認知症を公表。しかしその後も「夢グループ２０周年記念コンサート」のステージに立った。同月末に救急搬送され「一過性脳虚血発作」と診断され入院したが、翌６月８日に退院。その３日後には同コンサートの滋賀公演で復帰したが、その２日