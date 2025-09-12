「任意保険」は実質「強制保険」？自動車保険は、自賠責保険（強制保険）と任意保険に大別されます。ただ、実際には任意保険への加入も事実上必須とされています。【画像】これを見たら保険に入りたい！ 高級SUVが…グシャ…な状況を見る！（6枚）なぜ、こういった仕組みとなっているのでしょうか。自動車保険は、自賠責保険（強制保険）と任意保険に大別されるが、何が違う？（画像はイメージ／フォトAC）自動車保険には