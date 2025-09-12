衆議院議員を辞任し、福岡県大野城市の市長に初当選した堤かなめさんが12日朝、初めて市役所に登庁しました。午前8時すぎ、大野城市役所に初めて登庁した堤市長は、拍手で迎えられ職員から花束が贈られました。堤市長は8月、衆議院議員を辞職し、9月7日に投開票が行われた大野城市の市長選挙に出馬し初当選を果たしました。大野城市長の交代は20年ぶりです。女性市長としては大野城市では初めて、福岡県内では宗像市に次いで2人目