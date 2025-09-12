山形県東根市の50代の女性が警察官を名乗る男らから金塊1560グラム、時価3000万円相当をだまし取られていたことが分かりました。詐欺被害に遭ったのは東根市の50代の女性です。警察の調べによりますと、女性は9月8日、自分のスマートフォンに大阪府警刑事二課のキタジマを名乗る男から電話があり、「あなたに逮捕状が出ている」などと言われました。その後、「大阪検察庁のタケダ」を名乗る男から電話で資産状況を聞かれ、女