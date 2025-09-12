俳優の佐藤健（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。オフ感にじませる写真を公開した。【写真】食べる姿も美しい…！そばを食べる“超ドアップ”ショットの佐藤健佐藤は「蕎麦」のコメントとともに、サングラス姿でそばを食べている“ドアップ”ショットのほか、そば屋の店内とみられる場所でのさまざまなカットをアップした。この投稿にファンからは「まって、、もぐもぐ健くんんんんん!!可愛い〜〜!!」「たけるくん素