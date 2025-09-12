将棋の西山朋佳女流2冠（30）が12日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた第15期女流王座戦挑戦者決定戦で中七海女流三段（27）と対戦し、118手で勝利した。西山の女流王座挑戦は2期連続。福間香奈女流王座（33）＝女流5冠＝に挑む5番勝負は、10月22日に東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で開幕する。先手中、後手西山で始まった本局。「難解な局面が続いていた」と振り返った西山は、最後は鮮やかに中王を仕留めた。今回で2期