プロ野球・ヤクルトは12日、ランバート投手が帰国したことを発表しました。ランバート投手は21試合で先発し3勝11敗で防御率4.26の成績。今季は登板機会がないため12日に帰国しました。ランバート投手は球団を通じ「スワローズファンの皆さん、今シーズン応援ありがとうございました。たくさんの方々のお陰で日本での生活が素晴らしいものとなりました。結果として多くの試合には勝てませんでしたが満員の神宮球場でプレーできた事