関西電力美浜原発＝福井県美浜町関西電力が美浜原発（福井県美浜町）で計画する原発新設に向けた地質調査について、年内にも開始する方針を固めたことが12日、関係者への取材で分かった。2030年ごろまで約5年かける見通し。来週にも計画を公表する。関係者によると、関電は美浜原発の北側エリアと南側エリアでボーリング調査などを実施し、地質や活断層の有無を調べ候補地を絞り込む。東京電力福島第1原発事故後に中断した10年