東京・池袋で家電量販店の「ヤマダ電機」が旗艦店をリニューアルオープンしました。“新たなかたちを目指す”という背景には池袋の地ならではの最新事情がありました。突然ですが、みなさん池袋といえば？「電器屋さんがいっぱいある」「（家電量販店が）また増えるんだと思った」秋葉原と並ぶ“家電の街”＝池袋でいま、「家電」をめぐる戦いが過熱しているんです。記者「池袋東口を出てすぐにヤマダデンキが、そして道路のすぐ向