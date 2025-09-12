全日本大学野球連盟が１２日、公式ホームページのプロ志望届提出者一覧を更新し、新たに８人を追加した。２年連続で大学日本代表に選ばれ、阪神などがドラフト１位候補としてリストアップしている創価大・立石正広内野手（高川学園）が提出。現在は８月初旬のオープン戦で負った右足首の靱帯（じんたい）損傷からの復帰を目指している。その他に慶大のエース・外丸東眞投手（前橋育英）らが公示され、提出者は４１人となった