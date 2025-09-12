ニッポン放送檜原麻希社長が12日、都内の同局で定例会見を行った秋改編の改編率は12・2％。毎週週替わりのパーソナリティーが担当する金曜深夜0からのニッポン放送「オールナイトニッポンX（クロス）」には、10月から、月イチのパーソナリティーとして7人組女性グループ、HANAが担当することが発表された。檜原社長は「今の時代に合ったパワフルなメッセージを発信している彼女たちに期待していきたいなと思います」と語った。HANA