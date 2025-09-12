中科宇航技術（中科宇航）は9日、広東省広州市で「力鴻（リーホン）シリーズ」再使用型飛行体を発表した。これは中国初の宇宙旅行向けの完全再使用型飛行体であり、30回以上の繰り返し飛行が可能で、高信頼性かつ低コストの宇宙旅行サービスを提供できる。科技日報が伝えた。中科宇航の楊浩亮（ヤン・ハオリアン）副総裁は、「力鴻シリーズ再使用型飛行体は宇宙科学研究の実験プラットフォームとして、微小重力や宇宙放射線など宇