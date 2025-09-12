中国国家衛生健康委員会の雷海潮主任は9月11日、国務院報道弁公室が開いた記者会見で、2024年の中国人1人当たりの平均寿命が2020年より1．1歳上昇して79歳に達したことを明らかにしました。うち北京、天津、上海、山東、江蘇、浙江、広東、海南の1人当たりの平均寿命は80歳を超え、住民の健康水準は着実に向上しているとのことです。雷主任はまた、「過去5年間で、中国の衛生健康サービスの能力やレベル、実行可能性、公平性が持続