愛知県で3年に1度開かれる国際芸術祭「あいち2025」が、9月13日に開幕します。国内最大規模の国際芸術祭「あいち2025」は11月末まで、愛知芸術文化センターや瀬戸市のまちなかなどで開かれます。テーマは、戦争で荒廃した街で読まれた詩から取った「灰と薔薇のあいまに」で、インドネシアの作家・ムルヤナさんが、汚染が深刻化する故郷の海を想い制作した作品は、リサイクルされた毛糸で編まれた壮大なサンゴ礁