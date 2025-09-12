JR四国は、古民家や空き家などを活用した宿泊施設の整備に取り組んでいます。香川県さぬき市に完成した新しい簡易宿所の内覧会が行われました。 【写真を見る】JR四国が簡易宿所5号店オープンへ築約50年の旧物産店を改装古民家や空き家などを活用した宿泊施設【香川】 「道の駅ながお」の近くに今月20日にオープンする「鈴音 by 4S STAY」です。宿泊需要の高まりを背景に簡易宿所事業に取り組むJR四国が、5号店