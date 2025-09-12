パ・リーグ首位のソフトバンクが12日、移動のトラブルに見舞われ、羽田空港で足止めを食らった。11日に千葉でのロッテ戦を終え、12日は空路で大阪入り。午前11時半の羽田発の便に搭乗予定だったが、11日の大雨の影響で機材繰りにトラブルが生じ、2時間以上遅れた午後1時41分に出発した。空港に到着後、遅れを知らされた選手やスタッフはロビーなどで時間を過ごした。移動だけの日程だったため、スタッフは「試合がなくて良か