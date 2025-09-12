JRÅìÆüËÜ¤Ï12Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤Î1¥­¥íÅö¤¿¤ê¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô¡ÊÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢69Ï©Àþ203¶è´Ö¤Î¤¦¤Á30Ï©Àþ53¶è´Ö¤Ç¡¢Á´¶è´Ö¿ô¤ÎÌó26¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Ï©Àþ¿ô¡¢¶è´Ö¿ô¤È¤â23Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ¤ÏÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¤¬Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤Î¶è´Ö¤Ë´Ø¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¥Àè¤·¤ÆÂ¸ÇÑ¤Î¶¨µÄÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Í¢Á÷Ì©ÅÙ¤¬100¿ÍÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ï©