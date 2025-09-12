金灯籠を頭に載せた1000人の女性が優雅に舞う、熊本県の夏の風物詩。山鹿灯籠まつりの「千人灯籠踊り」です。約70年前に観光資源として考案されました。 【写真を見る】91歳の日本舞踊家『藤間富士齋』に迫る1000人の弟子を導く「厳しく優しい先生」娘にとっては「一生敵わない人」 美しい踊りの創作と振り付けを担当した1人が、当時10代だった日本舞踊家です。 「藤間富士齋」本名・高橋ルミさん、現在91歳。体の痛みに耐え